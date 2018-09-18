18 сентября 2018, вторник

Российские СМИ сообщили об исчезновении с радаров самолета Минобороны после атаки Израиля по Сирии

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Иллюстрационное фото

Иллюстрационное фото

Информационное агентство РИА Новости сообщает о том, что после атаки израильских истребителй по сирийской провинции Латакия пропал самолет ИЛ-20.

В Минобороны РФ сообщили, что связь с самолетом не может установить российская авиабаза Хмеймим.

Ранее российские СМИ сообщили об атаке по провинции Латакия, которую отразили ПВО Сирии.

По данным журналистов, обстрелы проводили израильские истребители. По другой версии, ракетный пуск был проведен с фрегата в Средиземном море.

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