Российские СМИ начали отзывать журналистов из Госдумы после скандала со Слуцким

Комиссия по этике на нашла нарушений в поведении Слуцкого

Несколько российских СМИ заявили о том, что частично или полностью прекращают работать в Государственной думе Российской федерации после решения комиссии по этике в отношении депутата Леонида Слуцкого.

Несмотря на обвинения Слуцкого со стороны журналистов в сексуальных домогательствах, комиссия решила, что в действиях депутата нет нарушений.

Одним из первых об отзыве корреспондентов из Госдумы объявило издание РБК.

"Журналисты РБК не будут работать в Госдуме с 21 марта. Решение принято после заключения думской комиссии по этике, которая не нашла нарушений в поведении депутата Леонида Слуцкого", - сообщило издание.

Также от работы в Госдуме отказался телеканал Дождь.

В свою очередь, Коммерсантъ прекратил работу со Слуцким и комиссией по этике.

"Редакция ИД Коммерсантъ удивлена и разочарована решением комиссии Госдумы по этике, фактически отказавшейся от разбора обвинений, поступивших в адрес депутата Леонида Слуцкого, и превратившей заседание в суд над пострадавшими", - сообщило издание.

Напомним, российские журналистки обвинили в сексуальных домогательствах двух депутатов Госдумы. Фигурантами скандала стали Леонид Слуцкий и Станислав Говорухин.