Российские корабли покинули порт Тартус в Сирии из-за возможного ракетного удара США - СМИ

Корабли военно-морского флота России покинули сирийский порт Тартус, сообщает мониторинговый портал Image Satellite Internacional.
По данным СМИ, в настоящее время корабли покинули порт и развернулись в море.
Такие действия могут быть подготовкой к возможным ракетным ударам США.
"Осталась только одна подводная лодка класса Kilo", – добавили в ISI.
ISI reveals: Disappearance of most of the #Russian #Naval Forces from #Tartus Port, #Syria.— imagesatintl (@imagesatint) 11 апреля 2018 г.
Those missing naval vessels have now been deployed at sea due to possible near-future #strikes. Only one #kilo class submarine remained.#russiannavy #Syriastrikes #foxnews #kilo pic.twitter.com/guRA9w0qqt
11 апреля президент США Дональд Трамп объявил о предстоящем ракетном ударе по Сирии в качестве ответа на химическую атаку в городе Дума. Таким образом он отреагировал на заявления российских чиновников о том, что Москва готова сбивать ракеты, выпущенные в сторону ближневосточной страны.
Позже стало известно, что Россия привела в готовность войска противовоздушной обороны и разведки, а также ударные подразделения Вооруженных сил.
В Белом доме заявили, что помимо военного удара в распоряжении президента США Дональда Трампа имеются и другие варианты ответа на возможное применение химического оружия в Сирии.
7 апреля в результате атаки с применением газообразного хлора в городе Дума сирийской провинции Восточная Гута погибли по меньшей мере 70 человек. В этом районе находится последний оплот сирийской оппозиции. Российские военные утверждают, что химические атаки в Сирии были "инсценированы".
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