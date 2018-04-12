Российские корабли покинули порт Тартус в Сирии из-за возможного ракетного удара США - СМИ

По данным СМИ, в порту осталась только одна подводная лодка

Корабли военно-морского флота России покинули сирийский порт Тартус, сообщает мониторинговый портал Image Satellite Internacional.

По данным СМИ, в настоящее время корабли покинули порт и развернулись в море.

Такие действия могут быть подготовкой к возможным ракетным ударам США.

"Осталась только одна подводная лодка класса Kilo", – добавили в ISI.

11 апреля президент США Дональд Трамп объявил о предстоящем ракетном ударе по Сирии в качестве ответа на химическую атаку в городе Дума. Таким образом он отреагировал на заявления российских чиновников о том, что Москва готова сбивать ракеты, выпущенные в сторону ближневосточной страны.

Позже стало известно, что Россия привела в готовность войска противовоздушной обороны и разведки, а также ударные подразделения Вооруженных сил.

В Белом доме заявили, что помимо военного удара в распоряжении президента США Дональда Трампа имеются и другие варианты ответа на возможное применение химического оружия в Сирии.

7 апреля в результате атаки с применением газообразного хлора в городе Дума сирийской провинции Восточная Гута погибли по меньшей мере 70 человек. В этом районе находится последний оплот сирийской оппозиции. Российские военные утверждают, что химические атаки в Сирии были "инсценированы".