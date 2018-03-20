Российские дипломаты вылетели из Лондона на самолете, фигурирующем в деле о 400 кг кокаина

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Ил-96 вывез из Лондона 23 российских дипломатов 20 декабря
Фото: Sky News

Ил-96 вывез из Лондона 23 российских дипломатов 20 декабря

23 сотрудника посольства России в Великобритании во вторник, 20 марта, уже вылетели из Лондона на лайнере Ил-96 с бортовым номером RA-96023.

Этот же борт фигурирует в деле о контрабанде 40 кг кокаина из Аргентины в Россию, который нашли в российском посольстве в Буэнос-Айресе.

Фотографии самолета опубликовало издание Sky News.

Фото: news.sky.com

При этом российские СМИ сообщили, что на момент отъезда журналистов не пустили на улицу, где расположено посольство РФ в Лондоне. Дипломаты отъезжали под марш Прощание славянки.

Однако очевидцы все же смогли снять видео отъезда и добавить свою музыку к этому.

Напомним, Великобритания объявила 23 российских дипломатов персонами нон грата из-за отравления в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля. Он его дочь находятся в критическом состоянии.

Ранее The Telegraph писало, что к "кокаиновому делу" может быть причастен глава российского Совбеза Николай Патрушев. По данным журналистов, Патрушев  прибыл в Аргентину с официальной целью встретиться с президентом Маурисио Макри. Однако у него также была и неофициальная цель - на его самолете 9 декабря 2017 года доставили в Москву чемоданы с мукой, на которую заменили кокаин.

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