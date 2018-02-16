Российские боты в Twitter разжигают тему оружия после стрельбы в школе Флориды

На следующий день после смертельной стрельбы в школе Флориды социальную сеть Twitter захлестнула волна сообщений от связанных с Россией ботов о насилии с использованием оружия, сообщает Wired.

По данным сайта Hamilton 68, который отслеживает российских ботов в Twitter, в топ хэштегов и тем в четверг вошли #Parkland (Паркленд), #guncontrolnow (контроль за оборотом оружия сейчас), #Florida (Флорида) и #guncontrol (контроль за оборотом оружия), а также Nikolas (Николас) - имя обвиняемого стрелка.

Согласно данным сайта Botcheck.me, который отслеживает 1500 политических пропагандистских ботов, все топовые фразы из двух слов, используемые за последние 24 часа, за исключением имени президента США Дональда Трампа, были связаны с трагедией: школьная стрельба, контроль за оружием, средняя школа, школа Флориды.

Согласно Wired, в некоторых случаях создатели ботов придумывают хэштеги и используют своих ботов для их распространения, пока они не будут подхвачены реальными пользователями. Со временем хэштег выходит из бот-сети в широкую общественность. Если хэштег широко используется реальными пользователями, то Twitter сложно обеспечивать порядок.

В других случаях, боты используют существующие хэштеги, чтобы контролировать и обострять разговор.

Напомним, 14 февраля в американском городке Паркленд, штат Флорида, произошла стрельба в средней школе Марджори Стонман Дуглас, жертвами которой стали 17 человек.

На месте происшествия задержали бывшего ученика школы – 19-летнего Николаса Круза, ему предъявлено обвинение в преднамеренном убийстве 17 человек. Позже стало известно, что Круз состоял в движении белых националистов Республика Флорида.

Это 18-я стрельба в школе США с начала года.