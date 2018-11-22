Российская таможня задерживает заказанные за границей книги в поисках "опасного содержания"

Российская таможня проверяет книги, которые россияне заказывают в зарубежных интернет-магазинах, на предмет наличия в них "опасного содержания" - "пропаганды определенных взглядов", угроз для нравственности или экономических интересов России, Казахстана, Беларуси, Армении и Кыргизстана.

В ведомстве оправдывают эти действия законодательством Евразийского экономического союза, сообщает Коммерсант.

В частности, в ноябре юрист Сергей Голубок рассказал, что таможня задержала заказанную им на Amazon книгу американской журналистки Маши Гессен Будущее - это история. Как тоталитаризм снова завоевал Россию. Таможенный инспектор Пулковской таможни потребовала от него написать специальное письмо в курьерскую компанию DHL, доставлявшую заказ. В нем мужчина вынужден был заверить российские власти в том, что исследование Гессен не содержит "призывов к экстремистской и террористической деятельности" и не угрожает "интересам государств — членов Евразийского экономического союза” (ЕАЭС).

На запрос издания представители Пулковской таможни пояснили, что руководствуются законодательством ЕАЭС. В 2015 году коллегия ЕАЭС приняла решение запретить ввоз в страну материалов, содержащих информацию, которая может причинить вред политическим или экономическим интересам членов союза. Поэтому печатные издания, имеющие религиозную, политическую тематику, могут быть объектами применения дополнительных форм таможенного контроля, заявили в таможне.

Книгу Гессен проверили в связи с тем, что текст содержит информацию о событиях в России, которые происходили после распада СССР, объяснили в таможне.

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