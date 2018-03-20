Российская авиация разбомбила лагерь беженцев в Сирии - СМИ

Идлиб входит в зону деэскалации в Сирии

В результате авиаударов российской авиации по лагерю беженцев в сирийской провинции Идлиб погибли десять мирных жителей, еще 15 получили ранения, сообщили Анадолу сирийские повстанцы.

По информации издания, самолет Су-24 ВКС России нанес два авиаудара по лагерю беженцев в селении Хас на юге Идлиба.

В сирийской гуманитарной организации Белые Каски отметили, что бомбардировка пришлась на темное время суток.

Идлиб входит в зону деэскалации в Сирии.

Напомним, что 20 марта оживленный рынок в восточном пригороде сирийской столицы Дамаска подвергся ракетному обстрелу, в результате погибли по меньшей мере 35 человек.