Российская авиация разбомбила госпиталь в пригороде Дамаска - правозащитники

Во вторник, 20 февраля, в Сирии дважды обстреляли госпиталь в Арбине в пригороде Дамаска, в результате регион остался без необходимой медицинской помощи в один из самых кровопролитных периодов.

"Сегодня по больнице Арбина было нанесено два удара, она не работает", - сказал представитель Сирийско-американского медицинского общества.

По информации наблюдателей Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, больницу разбомбила российская авиация.

#UPDATE "The Arbin hospital was hit twice today and is now out of service," said Moussa Naffa of the Syrian American Medical Society.



The Syrian Observatory for Human Rights said the hospital was hit in a pair of Russian air strikes