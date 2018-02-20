Российская авиация разбомбила госпиталь в пригороде Дамаска - правозащитники

Во вторник, 20 февраля, в Сирии дважды обстреляли госпиталь в Арбине в пригороде Дамаска, в результате регион остался без необходимой медицинской помощи в один из самых кровопролитных периодов.
"Сегодня по больнице Арбина было нанесено два удара, она не работает", - сказал представитель Сирийско-американского медицинского общества.
По информации наблюдателей Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, больницу разбомбила российская авиация.
#UPDATE "The Arbin hospital was hit twice today and is now out of service," said Moussa Naffa of the Syrian American Medical Society.— AFP news agency (@AFP) 20 февраля 2018 г.
The Syrian Observatory for Human Rights said the hospital was hit in a pair of Russian air strikes
Арбин находится под контролем сирийских повстанцев.
Напомним, что в Восточной Гуте в пригороде Дамаска в результате бомбардировок и артиллерийских обстрелов, которые продолжаются уже третьи сутки, погибли не менее 194 человека.
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