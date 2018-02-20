Российская авиация разбомбила госпиталь в пригороде Дамаска - правозащитники

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Иллюстративное фото
Фото: The Syrian Observatory for Human Rights

Иллюстративное фото

Во вторник, 20 февраля, в Сирии дважды обстреляли госпиталь в Арбине в пригороде Дамаска, в результате регион остался без необходимой медицинской помощи в один из самых кровопролитных периодов.

"Сегодня по больнице Арбина было нанесено два удара, она не работает", - сказал представитель Сирийско-американского медицинского общества.

По информации наблюдателей Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, больницу разбомбила российская авиация.

Арбин находится под контролем сирийских повстанцев.

Напомним, что в Восточной Гуте в пригороде Дамаска в результате бомбардировок и артиллерийских обстрелов, которые продолжаются уже третьи сутки, погибли не менее 194 человека.

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