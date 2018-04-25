Российская авиабаза Хмеймим в Сирии подверглась атаке дронов

Российские военные настаивают, что сбили дроны до того, как те сбросили взрывчатку

Вечером 24 апреля в Сирии на российскую авиабазу Хмеймим в Латакии была совершена атака беспилотников.

Об этом со ссылкой на российских военных передают РИА Новости.

"С наступлением темного времени суток 24 апреля средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим на удалении от аэродрома были обнаружены малоразмерные воздушные цели неизвестной принадлежности", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что все воздушные цели были уничтожены "штатными зенитными огневыми средствами" и никакого ущерба базе нанесено не было.

Напомним, 31 декабря 2017 года в результате обстрела на российской авиабазе Хмеймим были уничтожены четыре самолета Су-24, два Су-35С и один транспортник Ан-72.

В свою очередь власти РФ назвали эту информацию фейком, признав при этом гибель двух военнослужащих.