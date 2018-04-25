Российская авиабаза Хмеймим в Сирии подверглась атаке дронов

Вечером 24 апреля в Сирии на российскую авиабазу Хмеймим в Латакии была совершена атака беспилотников.
Об этом со ссылкой на российских военных передают РИА Новости.
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"С наступлением темного времени суток 24 апреля средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим на удалении от аэродрома были обнаружены малоразмерные воздушные цели неизвестной принадлежности", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что все воздушные цели были уничтожены "штатными зенитными огневыми средствами" и никакого ущерба базе нанесено не было.
Напомним, 31 декабря 2017 года в результате обстрела на российской авиабазе Хмеймим были уничтожены четыре самолета Су-24, два Су-35С и один транспортник Ан-72.
В свою очередь власти РФ назвали эту информацию фейком, признав при этом гибель двух военнослужащих.
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