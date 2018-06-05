Россиянина приговорили к 2 годам условно за антипутинскую запись онлайн

В Facebook Владимир Егоров призывал не ходить на выборы и поддерживал Украину

Суд в Тверской области приговорил к двум годам лишения свободы условно активиста Владимира Егорова за пост с критикой президента своей страны Владимира Путина.

Свое мнение активист опубликовал в социальной сети Вконтакте.

Его признали виновным в публичных призывах к экстремизму через интернет.

Об этом сообщает адвокат правозащитной группы Агора, передает Радио Свобода.

Россиянину из Тверской области (город Торопец) назначили испытательный срок на 3 года. Также ему запретили публиковать материалы в Сети и изъяли системный блок персонального компьютера.

Егоров работал электриком и в 2014 году пытался получить политическое убежище в Украине, однако ему отказали. Украинские власти аргументировали свое решение отсутствием оснований для предоставления убежища. При этом Егоров является членом оппозиционной в РФ партии Яблоко.

Как публиковал обвинение правоохранителей в Facebook сам активист некий эксперт нашел в его посте "признаки побуждения к совершению убийства президента РФ".

В минувшем году он также пытался попасть в Украину, откуда его выслали, также он попытался остаться в Беларуси, но оттуда его выдали российским правоохранителям.