Россия завершила поставки ракетных комплексов С-300 в Сирию

Россия завершила поставки зенитно-ракетных комплексов С-300 для нужд противовоздушной обороны Сирии, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу во время оперативного совещания с членами Совбеза РФ.

По его словам, поставки комплексов С-300 включали в себя 49 единиц техники: локаторы подсветки, основные системы определения, машины управления и четыре пусковые установки.

Работа по установлению единой системы управления ПВО в Сирии будет завершена к 20 октября. В течение трех месяцев сирийские специалисты пройдут курс подготовки по использованию систем С-300, передает Интерфакс.

Напомним, что 24 сентября Минобороны России заявило о намерении в течение двух недель передать ЗРК С-300 в распоряжение ПВО Сирии. Такое решение принято на фоне уничтожения ПВО Сирии российского самолета Ил-20. В результате погибли 15 российских военных.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки ЗРК С-300 для нужд ПВО Сирии не направлены против третьих стран.

Советник президента США Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Джон Болтон назвал "значительной эскалацией" решение России.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что решение России передать в распоряжение ПВО Сирии системы С-300 усилит напряженность в регионе.