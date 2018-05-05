Россия запросила у НАТО данные об уничтожении запасов Новичка в Чехии

Россию интересуют несколько вопросов об исследовании Новичка другими странами

Россия запросила у НАТО данные об уничтожении чешских запасов нервно-паралитического вещества Новичок.

Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, пишут РИА Новости.

По ее словам, Москва ждет от Альянса официального ответа.

В частности, Россию интересует, кто фиксировал уничтожение Чехией запасов Новичка. Кроме того, в Кремле хотят знать, какие еще стран Североатлантического альянса занимаются исследованиями вещества этого типа.

Напомним, что президент Чехии Милош Земан заявил, что в военной лаборатории в Брно производился и испытывался газ Новичок, которым был отравлен Сергей Скрипаль и его дочь.

Позже в Министерстве иностранных дел Чехии заявили, что нервно-паралитическое вещество из группы Новичок, которую исследовали в Институте военных исследований в чешском Брно, отличается от яда, которым отравили Скрипалей.

4 марта в британском Солсбери с сильным отравлением был госпитализирован экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. По данным следствия, против Скрипалей было использовано нервно-паралитическое вещество Новичок российского производства.

Смотрите также