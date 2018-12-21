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Россия заочно арестовала британского финансиста Уильяма Браудера

Сегодня, 16:54
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Адвокат Браудера заявил, что решение российского суда будет обжаловано

В пятницу, 21 декабря, Тверской суд Москвы заочно арестовал британского финансиста, основателя фонда Hermitage Capital Management Уильяма Браудера, который является одним из инициаторов так называемого Списка Магнитского.

Российские власти вменяют ему "создание преступного сообщества", передает ТАСС.

В связи с этим Браудеру назначили меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

В свою очередь его адвокат Александр Антипов заявил, что его клиент не знает об уголовном деле и предъявленном обвинении, поэтому не может быть арестован.

"Браудер не уведомлен ни о предъявленном обвинении, ни об уголовном деле, ни о сегодняшнем заседании. Его местонахождение известно, и, несмотря на это, следователь не может направить ему, гражданину США, проживающему в Англии, соответствующие документы", - отметил он, добавив, что решение российского суда будет обжаловано.

Напомним, 11 июля 2013 года горсуд Москвы признал генерального директора инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Уильяма Браудера виновным в "уклонении от уплаты налогов" и заочно приговорил его к 9 годам колонии общего режима.

При этом стоит отметить, что в 2010 году американский финансист возглавлял кампанию по расследованию хищения налога на прибыль, уплаченного его фондом в российский бюджет по итогам 2006 года.

Кроме того, Браудер был одним из инициаторов так называемого Списка Магнитского - перечня лиц, ответственных за содержание под стражей и смерть аудитора Hermitage Capital Management Сергея Магнитского, выявившего данную кражу, и другие грубые нарушения прав человека в России.

Теги:   Hermitage Capital Management Уильям Браудер Политические репрессии Россия

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