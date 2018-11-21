Россия закупила лазерные установки для разгона митингов

В РФ Росгвардия закупила два автомобиля с системой комплексного нелетального воздействия, которая состоит из лазерных излучателей.
Стоимость закупки составила 65,2 миллиона рублей, сообщают Открытые медиа.
По информации издания, лазерные установлены на автомобилях Газель. Они поступят в распоряжение ведомства до конца ноября.
Отмечается, что автомобили предназначены "для разгона толпы". Они способны воздействовать на людей двумя способами - звуком, который по громкости можно сравнить со взлетом самолета, и светом.
За последние два года Росгвардия приобрела у 128 комплектов щитов системы Шепот, которая способна акустически воздействовать на нарушителей.
Журнал НВ
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