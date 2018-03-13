Россия вызвала посла Великобритании из-за дела об отравлении Скрипаля

Во вторник, 13 марта, Россия вызвала посла Великобритании Лори Бристоу по делу об отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ, пишет Интерфакс

"Сегодня в МИД вызван посол Великобритании в России", - сказали в российском внешнеполитическом ведомстве.

4 марта бывший российский двойной агент Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре The Maltings в Солсбери.

Скрипаль с дочкой до сих пор в реанимации в критическом состоянии. По предварительным данным, они подверглись воздействию отравляющего вещества нервно-паралитического действия.

Власти Великобритании подозревают, что к отравлению причастен Кремль, и уже пригрозили РФ частичным бойкотом ЧМ-2018 по футболу. СМИ же заговорили о скором введении Лондоном новых санкций.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о высокой вероятности причастности РФ к отравлению Скрипаля. Мэй также заявила, что посол России был вызван для дачи объяснений, было ли отравление "акцией, прямо санкционированной из Москвы", или вещество было использовано без ведома Москвы, в результате его кражи со складов.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не будет отвечать на ультиматум Лондона в связи с отравлением бывшего российского разведчика.

Сергей Скрипаль – бывший полковник Главного разведывательного управления РФ. В 2006 году был осужден на 13 лет лишения свободы за шпионаж в пользу Великобритании. Он признался, что был завербован британскими спецслужбами в 1995 году. По информации российского следствия, Скрипалю заплатили более $100 тыс. за информацию о сотрудниках и агентах ГРУ, действовавших в странах Европы.

В 2010 году был помилован в рамках операции по обмену граждан России, осужденных в России за шпионаж в пользу США и Великобритании, на агентов российских спецслужб, задержанных в США в июне 2010 года.

После обмена шпионами Скрипаль получил политическое убежище в Великобритании.