Россия возобновила пуски ракет-носителей семейства Союз с космодрома Плесецк

В четверг, 25 октября, боевой расчет Космических войск Воздушно-космических сил РФ запустил ракету-носитель Союз-2.1б с космическим аппаратом с космодрома Плесецк.
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Минобороны РФ.
Ракета-носитель выводит в космос спутник военного назначения, Это первый пуск ракеты-носителя семейства Союз после аварии с Союз-ФГ, стартовавшей с Байконура 11 октября с пилотируемым кораблем Союз МС-10 с двумя космонавтами на борту.
"Общее руководством пуском ракеты-носителя Союз-2.1б осуществлял командующий Космическими войсками - заместитель главнокомандующего ВКС генерал-полковник Александр Головко, прибывший на космодром для контроля подготовки и проведения запуска", - отметили в российском ведомстве.
По данным Минобороны РФ, все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме, средства наземного автоматизированного комплекса управления осуществляли контроль проведения пуска и полета носителя.
Как пишет агентство, это третий пуск ракеты-носителя Союз-2, проведенный в 2018 году с космодрома Плесецк. Предыдущий пуск ракеты Союз-2 с космодрома был выполнен 17 июня 2018 года.
Напомним, авария ракеты Союз произошла 11 октября во время старта с космодрома Байконур. В составе экспедиции, которая должна была отправиться на МКС, - космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт НАСА Ник Хейг.
На 119-й секунде после старта аварийно отключились двигатели второй ступени. Спускаемый аппарат с космонавтами аварийно приземлился в Казахстане, экипаж выжил. К аварии ракеты привело повреждение 6-миллиметрового штока датчика открытия сопла блока Д первой ступени.
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