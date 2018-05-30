Россия в ООН не признала результаты расследования по МН17

Небензя заявил, что не может доверять расследованиям в которых не принимала участие РФ

Постоянный представитель России в Совете Безопасности ООН Василий Небензя заявил, что его страна не признает достоверности выводов расследования крушения пассажирского самолета рейса МН17 в небе над Донбассом.

Он заявил, что расследование показало "идеологическую и политическую подоплеку поиска виновных" в отношении РФ, передает Укринформ.

"Мы не можем принять безосновательных выводов ССГ. Учитывая то, какими плохими методами работают сегодня отдельные государства, мы можем доверять только тем расследований, полноправным участником которых является Россия", - заявил Небензя.

Постпред России в ООН сообщил, что с момента катастрофы РФ "регулярно оказывала максимальное содействие" в расследовании причин крушения малайзийского Боинга.

24 мая Международная следственная группа в Нидерландах показала обломки российской ракеты, которой сбили малазийский Боинг рейса MH17 под Донецком 17 июля 2014.

Всего следователям удалось выяснить, кому принадлежит и откуда привезли Бук, которым убили 298 пассажиров МН17. Международные следователи установили, что ракета-убийца принадлежала 53-ей зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил РФ, которая базируется в Курске.

Международные следователи попросили откликнуться свидетелей катастрофы МН17. В частности, речь идет о перемещении ракеты-убийцы в день трагедии, 17 июля 2014 и другие факты. Следователи же восстановили в формате видео маршрут вывоза Бука в Россию.

После этого российское министерство обороны заявило, что ни один российский зенитно-ракетный комплекс не пересекал границу с Украиной.