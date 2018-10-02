Россия ставит под угрозу действие ракетного договора - Столтенберг

Россия не придерживается своих международных обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы остаемся озабоченными тем, что Россия не уважает свои международные обязательства, включая Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности, который сейчас находится под угрозой из-за действий России", - сказал он перед началом встречи министров обороны стран Североатлантического Альянса, пишет Европейская правда.

Столтенберг рассказал, что Россия разрабатывает новую ракету наземного базирования большого радиуса действия.

"Россия не предоставила никакой конкретной информации об этих ракетах. Все союзники согласны, что это нарушение договоренностей", - уточнил он.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп поручил министрам разработать план о введении санкций против России из-за нарушения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году лидерами СССР и США. Документ подразумевает, что обе стороны не могут испытывать и развертывать крылатые ракеты, а также баллистические ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и меньшей (от 500 до 1000 километров) дальности.