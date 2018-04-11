Россия решила ввести военную полицию в сирийскую Думу

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В Думу решено ввести военную полицию России
Фото: function.mil.ru

В Думу решено ввести военную полицию России

Генеральный штаб вооруженных сил РФ объявил о развертывании военной полиции в сирийском городе Дума в Восточной Гуте, пострадавшем от химической атаки.

"С завтрашнего дня [с четверга, 12 апреля] для обеспечения безопасности, поддержания правопорядка и организации помощи местному населению в город Дума вводятся подразделения российской военной полиции", - сказал представитель Генштаба ВС РФ Виктор Познихир, передает РИА Новости.

По его словам, обстановка в Восточной Гуте, бывшем оплоте сирийских повстанцев, стабилизировалась. "В населенные пункты непрерывно возвращаются беженцы. На сегодняшний день в свои дома вернулось уже порядка 60 тысяч человек", - добавил Познихир.

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Напомним, что 7 апреля в результате атаки с применением химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте (пригород Дамаска) погибли по меньшей мере 85 человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, более чем у полутысячи жителей были зафиксированы симптомы отравления в результате химической атаки.

США резко осудили химическую атаку и заявили, что Россия, учитывая ее неизменную поддержку режима президента Сирии Башара Асада, должна нести ответственность за то, что произошло. Российские военные отрицают сам факт применения химического оружия в Думе.

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