Россия провела несколько неудачных испытаний новой ядерной ракеты с непредсказуемой траекторией - СМИ

1 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Первое видео с испытаниями крылатой ракеты показали на пресс-конференции Путина
Скриншот с видео

Первое видео с испытаниями крылатой ракеты показали на пресс-конференции Путина

Россия провела четыре неудачных испытания новой ракеты с ядерным двигателем, о которой говорил президент РФ Владимир Путин, пишет CNBC со ссылкой собственные источники.

По словам собеседников издания, имеющим доступ к докладу разведки США, испытания крылатых ракет проводились четыре раза в период с ноября по февраль, каждое из них заканчивалось неудачей.

Отмечается, что самый длинный полет длился более двух минут, а ракета пролетела 22 мили, прежде чем потерять контроль и разбиться. Самый короткое испытание прошло за четыре секунды.

Испытания проводили по приказу высокопоставленных лиц России, несмотря на возражения инженеров. Специалисты говорили о том, что системы ракеты находятся на начальном этапе готовности.

Напомним, 1 марта 2018 года, президент России Владимир Путин объявил об успешном испытании и принятии на вооружение гиперзвукового оружия и испытаниях новой ракеты с ядерным двигателем.

"Ни у кого другого такого оружия пока нет...А когда появится, наши ребята придумают что-то новое", - заявил тогда Путин.

Во время выступления Путина на экранах  были показаны видео испытания такой ракеты и 3-D ролик ее полета.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове