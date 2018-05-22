Россия провела несколько неудачных испытаний новой ядерной ракеты с непредсказуемой траекторией - СМИ

Россия провела четыре неудачных испытания новой ракеты с ядерным двигателем, о которой говорил президент РФ Владимир Путин, пишет CNBC со ссылкой собственные источники.

По словам собеседников издания, имеющим доступ к докладу разведки США, испытания крылатых ракет проводились четыре раза в период с ноября по февраль, каждое из них заканчивалось неудачей.

Отмечается, что самый длинный полет длился более двух минут, а ракета пролетела 22 мили, прежде чем потерять контроль и разбиться. Самый короткое испытание прошло за четыре секунды.

Испытания проводили по приказу высокопоставленных лиц России, несмотря на возражения инженеров. Специалисты говорили о том, что системы ракеты находятся на начальном этапе готовности.

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Напомним, 1 марта 2018 года, президент России Владимир Путин объявил об успешном испытании и принятии на вооружение гиперзвукового оружия и испытаниях новой ракеты с ядерным двигателем.

"Ни у кого другого такого оружия пока нет...А когда появится, наши ребята придумают что-то новое", - заявил тогда Путин.

Во время выступления Путина на экранах были показаны видео испытания такой ракеты и 3-D ролик ее полета.