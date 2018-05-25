Россия провела испытания новейшего ЗРК С-500 на рекордной дальности - СМИ

Россия провела успешные испытания ЗРК С-500 на рекордной для таких тестов дальности, сообщает канал CNBC со ссылкой на источники.

По данным источников в американской разведке, ракета успешно поразила мишень на расстоянии 481 километр (299 миль), что намного дальше, чем любой из ранее проведенных тестов.

По утверждению российских военных, ЗРК С-500 способен перехватывать гиперзвуковые ракеты, беспилотные летательные аппараты и летательные аппараты, а также самолеты F-22 и F-35.

Россия также утверждает, что система способна уничтожать объекты, находящиеся в ближнем космосе.

Минобороны РФ не сообщает о сроках принятия на вооружение ЗРК С-500.

Ранее канал CNBC со ссылкой на источники сообщал, что Россия провела четыре неудачных испытания новой ракеты с ядерным двигателем, которую расхваливал президент РФ Владимир Путин.

"Ни у кого другого такого оружия пока нет...А когда появится, наши ребята придумают что-то новое", - заявил Путин.

Во время выступления Путина на экранах были показаны видео испытания такой ракеты и 3-D ролик ее полета.

Однако, по словам собеседников издания, имеющим доступ к докладу разведки США, испытания крылатых ракет проводились четыре раза в период с ноября по февраль, каждое из них заканчивалось неудачей.

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