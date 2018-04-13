Россия пригрозила западным СМИ - их обвинили во вмешательстве в выборы

"Иностранными агентами" могут признать 12 медиа, обвиняемых во вмешательстве в выборы

В России обвинили авторитетные западные СМИ, включая подразделения BBC и Deutsche Welle, во вмешательстве в выборы президента РФ. Как сообщает РБК, временная комиссия Совета Федерации РФ по защите государственного суверенитета выявила 12 средств массовой информации, которые, по ее мнению, влияли на ход выборов.

В список таких СМИ попали авторитетные западные медиа, имеющие собственные русскоязычные бюро, в том числе Голос Америки, Радио Свобода, Русская служба Би-би-си, Deutsche Welle, французская радиостанция RFI, телеканал Настоящее время, Крым.Реалии, Кавказ.Реалии, Idel.Реалии, Сибирь.Реалии (последние пять – специализированные проекты Радио Свобода). Этот список РБК назвал председатель комиссии Андрей Климов.

Полный список вместе с некими "наглядными примерами вмешательств" будет опубликован в докладе о президентских выборах в мае после инаугурации Владимира Путина 7 мая.

Сенатор подчеркнул, что при составлении списка парламентарии анализировали работу только тех СМИ, которые получают иностранное госфинансирование и вещают на русском языке.

Помимо указанных СМИ, Климов раскритиковал деятельность американской некоммерческой организации Фонд Карнеги, которая публиковала в предвыборный период статьи, по его словам, "откровенно порочащие институт российских выборов и критикующие одного из кандидатов".

Включение в список Совфеда, по сути, является предупреждением для СМИ, подчеркнул Климов. Не исключено, что после этого, если они "продолжат действовать в том же духе", они попадут в список СМИ-иностранных агентов, добавил сенатор.

В настоящее время иноагентами уже признаны Голос Америки, Настоящее время, Радио Свобода и его проекты — Сибирь.Реалии, Idel.Реалии, Кавказ.Реалии, Крым.Реалии, Татаро-башкирская служба Радио Свобода и Фактограф. Они, как и организации-иноагенты, обязаны регистрироваться в Минюсте, указывать свой статус во всех своих публикациях, а их финансовая отчетность подлежит обязательному аудиту.

Выборы в России прошли 18 марта.

Согласно итоговым данным Центральной избирательной комиссии РФ, Путин набрал 76,69% голосов, второе место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин, у него 11,77%, третий результат показал Владимир Жириновский (ЛДПР), получивший 5,65% голосов.

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