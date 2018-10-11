Россия прекращает пилотируемые пуски из-за аварии Союза

На время расследования аварии российского корабля Союз МС-10 прекращаются пилотируемые пуски ракетоносителей, заявил вице-премьер России Юрий Борисов.
"Естественно в такой ситуации пилотируемые пуски прекращаются до разбора всей ситуации", - цитирует его заявление ТАСС.
По его словам, российская сторона надеется, что американские коллеги с пониманием отнесутся к аварии Союза. Он пообещал, что Роскосмос не будет скрывать причины аварии и предоставит всю необходимую информацию.
Для расследования аварийного запуска Союза Казахстан и Россия создадут совместную правительственную комиссию.
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Напомним, что 11 октября на ракете Союз после старта с космодрома Байконур аварийно отключились двигатели второй ступени. Авария произошла на 119-й секунде при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени.
Спасательная капсула с членами экипажа приземлилась в Казахстане. Их состояние оценивается как удовлетворительное.
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Ракета-носитель должна была доставить космонавта Алексея Овчинина и астронавта Ника Хейга на Международную космическую станцию.
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