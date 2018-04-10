Россия предупредила США о "серьезных последствиях" в случае удара по Сирии - постпред РФ

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Владимир Чижов назвал химическую атаку в Сирии
Фото: скрин видео Euronews

Владимир Чижов назвал химическую атаку в Сирии "очередной постановкой"

Постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что Россия предупредила об "серьезных последствиях" в случае применения странами Запада силы в ответ на химическую атаку в Сирии.

"Россия предупредила как публично, так и по соответствующим каналам, в том числе военным, представителей США о тех серьезных последствиях, которые могут быть, в том случае, если эти удары будут нанесены, и в ходе этих ударов, вольно или невольно, пострадают российские граждане", - заявил он в интервью Euronews.

При этом Чижов заявил, что никакой химической атаки не было, а произошедшее является "очередной постановкой".

Напомним, что 7 апреля в результате атаки с применением химического оружия в подконтрольном повстанцам городе Дума в Восточной Гуте в пригороде Дамаска погибли по меньшей мере 70 человек. Еще более 1000 человек пострадали.

Сирийское правительство и его главный союзник, Россия, отрицают причастность к нападению.

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Президент США Дональд Трамп заявил 9 апреля, что примет решение об ответных действиях США в течение 24-48 часов.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возможные французские удары по сирийскому режиму будут нацелены на объекты, связанные с разработкой и производством химического оружия.

Использование химического оружия запрещено Конвенцией о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении от 1993 года.

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