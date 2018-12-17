Россия перебросит военнослужащих на спорные с Японией острова Курильской гряды Сегодня, 18:10 49 Цей матеріал також доступний українською Россия построила четыре общежития для военных на курильских островах Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны РФ заявило о завершении строительства четырех общежитий для военнослужащих на островах Курильской гряды, которые оспариваются Японией.

В заявлении российского военного ведомства говорится, что "двухэтажные современные меблированные общежития квартирного типа для военнослужащих по контракту" построены на островах Итуруп и Кунашир, известных как Южные Курилы в России и Северные территории в Японии.

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Согласно планам российской стороны, общежития будут заселены военнослужащими до 25 декабря 2018 года. "Новоселами станут 188 семей военнослужащих по контракту. Одновременно будут введены в эксплуатацию энергоцентры, обеспечивающие бесперебойное функционирование построенных объектов", - заявили в Минобороны РФ.

Помимо этого, на 2019 год запланировано завершение строительства еще трех общежитий - два на Итурупе и одно на Кунашире. Два таких же общежития были заселены ранее, в 2017 году.

В Минобороны РФ отметили, что на спорных островах функционируют современные отапливаемые хранилища для вооружения и военной техники на 40 машиномест каждое, еще одно на 20 машин готовится к вводу в эксплуатацию на Кунашире.

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В 2015 году на островах Итуруп и Кунашир Россия разместила зенитные ракетные комплексы Тор-М2У, а в 2016 году там же были размещены береговые ракетные комплексы Бастион и Бал.

Япония претендует на южную группу Курильских островов Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи, которую называет Северными территориями, оккупированную советскими войсками в конце Второй мировой войны.

Территориальный спор до сих пор мешает двум странам подписать формальный договор о мире, который так и не был заключен после 1945 года.