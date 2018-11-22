Россия отправила на Донбасс новый "гумконвой"

Украинские пограничники могут осмотреть грузовики только визуально

Россия отправила на оккупированный Донбасс 83-й "гумконвой".

Как сообщили в пресс-службе МЧС РФ, в составе колонны 400 тонн гуманитарного груза.

Там якобы находятся детские продуктовые наборы, медицинское оборудование и медикаменты.

В Госпогранслужбе Украины пока не прокомментировали возможность осмотра груза.

Россия отправляет "гумконвои" на территорию, контролируемую боевиками, с августа 2014 года.

Украинские пограничники и представители международных организаций не имеют доступа к их проверке, они могут осматривать грузовики только визуально. Неоднократно фиксировались случаи, когда машины, в которых якобы должна быть помощь для жителей Донбасса, были полупустыми.

После доставки "гумконвоя" на Донбассе нередко увеличивалась интенсивность обстрелов украинской армии со стороны боевиков.

Кроме того, по данным украинской разведки, Россия использует грузовики "гумконвоев" для вывоза тел российских военнослужащих с Донбасса.