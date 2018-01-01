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Россия отказывается признавать захваченных украинских моряков военнопленными

Сегодня, 13:14
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ФСБ России заявляет, что украинские моряки не военнопленные

Представители российской ФСБ утверждают, что захваченных в Керченском проливе украинских моряков нельзя считать военнопленными, поскольку между Украиной и Россией нет состояния войны.

ФСБ продолжает утверждать, что украинские моряки нарушали правила судоходства в Керченском проливе и действия российских пограничников, в том числе стрельба по кораблям, были обоснованными, сообщает Радио Свобода.

Украинские власти пока не отреагировали на это заявление ФСБ.

Ранее украинская прокуратура признала захваченных в Керченском проливе украинских моряков военнопленными.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя, что суда действовали в рамках закона.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. Сейчас Россия "судит" 24 украинских моряков.

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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

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Теги:   Украинские моряки ФСБ Россия

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