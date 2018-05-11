Россия отказалась поставлять режиму Асада ракетные комплексы С-300

Россия не ведет переговоры с правительством Сирии о поставках зенитно-ракетных комплексов С-300.

Об этом в интервью Известиям сообщил помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин.

"Пока ни о каких поставках современных новых систем [противовоздушной обороны] речи не идет", - заявил он.

По его словам, у подконтрольных режиму Башара Асада вооруженных сил есть "все, что надо".

В то же время в Кремле исключили связь поставок С-300 в Сирию с недавним визитом израильского премьера Биньямина Нетаньяху в Москву, настоятельно призывавший президента Владимира Путина не поставлять Сирии ракеты.

"Вы сами понимаете, что технически увязывать это с визитом Нетаньяху неверно", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Напомним, что в 2017 году в Сирии на основе комплексов С-300 и С-400 создана единая система противовоздушной обороны.