Россия не пустила в страну польского политолога, Польша ответила на инцидент

Российские пограничники не пустили в страну директора Польского института международных дел Славомира Дембского.

Как сообщает Польское Радио, об отказе во въезде ему сообщили по прилету в российский аэропорт Домодедово. Польский политолог должен был принять участие в одной из конференций.

Российская сторона не сообщила о причинах отказа.

В то же время, Министерство иностранных дел Польши отреагировало на инцидент. Российскому послу Сергею Андрееву вручили ноту, в которой польская сторона требует объяснить причины такого решения.

Отмечается, что историк Дембский неоднократно бывал на территории России.

Ранее президент Польши Анджей Дуда в ходе последнего дня Парламентской ассамблеи НАТО в Варшаве заявил, что считает Российскую Федерацию самой серьезной угрозой глобальному миру.