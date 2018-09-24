Россия не принесла пользы Украине и Сирии - Помпео

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Россия не приносит никакой пользы ни Сирии, ни Украине.

Об этом передает NBC.

"В мире есть различные места, где наши интересы совпадают, но, конечно, не ценности, в этом Россия сильно отличается от нашей страны. От них не было пользы ни в Украине, ни в Сирии", - заявил Помпео.

Он также отметил, что у РФ и США остаются темы, в которых две страны продолжают сотрудничать.

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