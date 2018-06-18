Россия модернизировала бункер для хранения ядерного оружия в Калининградской области – исследователи

У экспертов нет четкой уверенности в наличии ядерного оружия в Калининградской области

За последние два года Россия модернизировала бункер для хранения ядерного оружия в Калининградской области в 50 км от границы с Польшей, говорится в исследовании, обнародованном Федерацией американских ученых (FAS).

Эксперты опубликовали спутниковые снимки, которые говорят о модернизации бункера, активная фаза которой началась в 2016 году. По мнению исследователей, он был отремонтирован и снова закрыт в 2018 году, "предположительно, чтобы вернуть оперативный статус в ближайшее время".

Отмечается также, что ранее бункер уже ремонтировали в период с 2002 по 2010 гг.

По словам куратора проектов, связанных с изучением ядерных объектов, Ханса Кристенсена, спутниковые снимки не дают убедительных ответов на вопросы о наличии ядерного оружия в Калининграде. В то же время, они показывают, что речь идет о работающем объекте.

По мнению ученых, бункер может обслуживать нужды военно-воздушных сил, военно-морских сил, армии и сил противовоздушной обороны РФ в регионе.

Кристенсен добавил, что это может быть единственным местом хранения ядерного оружия в Калининградской области.