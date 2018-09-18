Россия грозит Израилю ответными действиями из-за сбитого Ил-20 в Сирии

В Минобороны РФ заявили о праве на ответные действия в отношении Израиля из-за сбитого Ил-20 (иллюстративное фото)

Министерство обороны России заявило, что оставляет за собой право на "адекватные ответные действия" в отношении Израиля в связи с катастрофой российского самолета Ил-20.

Об этом сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, сообщает Интерфакс.

Он подчеркнул, что израильские средства управления авиацией и летчики F-16 не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты 5 км.

"Тем не менее, они преднамеренно пошли на эту провокацию", - утверждает представитель Минобороны РФ.

Ранее Минобороны РФ сообщило об исчезновении военного самолета-разведчика Ил-20 с российскими военными на борту в Сирии. В российском оборонном ведомстве отметили, что самолет исчез во время запусков ракет с французского корабля, когда возвращался на базу Хмеймим.

После этого в российском оборонном ведомстве заявили, что российский самолет был сбит С-200 ПВО Сирии.

В Минобороны РФ утверждают, что "российским самолетом прикрывались истребители F-16 Израиля".

В свою очередь израильские дипломаты проигнорировали обвинения РФ.