Россия грозит Израилю ответными действиями из-за сбитого Ил-20 в Сирии

Министерство обороны России заявило, что оставляет за собой право на "адекватные ответные действия" в отношении Израиля в связи с катастрофой российского самолета Ил-20.
Об этом сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, сообщает Интерфакс.
Он подчеркнул, что израильские средства управления авиацией и летчики F-16 не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты 5 км.
"Тем не менее, они преднамеренно пошли на эту провокацию", - утверждает представитель Минобороны РФ.
Ранее Минобороны РФ сообщило об исчезновении военного самолета-разведчика Ил-20 с российскими военными на борту в Сирии. В российском оборонном ведомстве отметили, что самолет исчез во время запусков ракет с французского корабля, когда возвращался на базу Хмеймим.
После этого в российском оборонном ведомстве заявили, что российский самолет был сбит С-200 ПВО Сирии.
В Минобороны РФ утверждают, что "российским самолетом прикрывались истребители F-16 Израиля".
В свою очередь израильские дипломаты проигнорировали обвинения РФ.
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