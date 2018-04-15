Россия готовит масштабную кибератаку на Британию в ответ за удар по Сирии - СМИ

Британские спецслужбы готовят ответ на возможную атаку со стороны кремлевских хакеров, которые якобы планируют опубликовать компромат на высокопоставленных лиц Великобритании.

Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на источники в структурах британской безопасности.

Так, премьер-министру Великобритании Терезе ​​Мэй уже сообщили о подготовке со стороны России кибератаки на членов ее кабинета. По информации источников, российские хакеры планируют скомпрометировать высокопоставленных британских чиновников.

"Британское агентство кибер-разведки, Центр правительственной связи и министерство обороны находятся в режиме ожидания пропорциональной ответа [относительно России]", - сообщают собеседники.

По их словам, Великобритания знает "настольную книгу компроматов" РФ и готова противостоять этому.

Россия готовит компромат на британских политиков как ответ на участие страны в ракетном ударе по Сирии в ночь на 14 апреля, сказано в статье.

Отмечается, что британское правительство нацелено на "друзей Путина", в которых предположительно есть нелегальные вклады в Великобритании.

"В ближайшее время вы увидите масштабные экономические санкции против российских олигархов", - подчеркнул собеседник The Sunday Times.

Ранее сообщалось, что Совбез ООН не принял предложенную Россией резолюцию с призывом прекратить "агрессивные действия США и их союзников" в Сирии.

Напомним, в ночь на 14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ вооруженным силам нанести точные удары по объектам, которые производят химическое оружие в Сирии. К операции также присоединились Франция и Великобритания.

Президент России Владимир Путин осудил авиаудары по Сирии и заявил, что Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения "агрессивных действий США и их союзников". Также авиаудары осудили в Иране, Беларуси и Китае.

В США сообщили о готовности нанести повторный удар по Сирии, если режим снова применит химическое оружие.

7 апреля в результате атаки с применением химического оружия в городе Дума (пригород Дамаска) погибли по меньшей мере 85 человек.

Все подробности авиаударов по Сирии читайте в спецтеме НВ.