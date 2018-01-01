Россия депортирует в Украину журналистку - сторонницу боевиков Донбасса Сегодня, 17:47 130 Цей матеріал також доступний українською Елена Бойко

Украинскую журналистку Елену Бойко, выступавшую на российском телевидении с критикой Украины и в поддержку террористов Донбасса депортируют из России.

Как сообщает Радио Свобода, Преображенский суд Москвы признал ее виновной в нарушении правил пребывания на территории страны, оштрафовал на 5 тысяч рублей и принял решение о выдворении за пределы РФ. Суд установил, что Бойко незаконно находилась в России с лета 2016 года.

Бойко признала в суде вину в нарушении миграционного законодательства России, но просила не выдворять ее, так как, по ее словам, СБУ расследует в отношении нее два уголовных дела по обвинению в посягательстве на территориальную целостность Украины и в государственной измене. В 2016 году она якобы обратилась в органы ФМС России за политическим убежищем, однако ей было отказано.

Отсутствие патента на осуществление трудовой деятельности в России Бойко объяснила тем, что не стала его оформлять, так как ее работа "носила разовый характер". Регистрацию на территории Москвы ей оформляли знакомые из "специализирующихся на этом фирм".

В настоящее время Бойко находится в центре временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, откуда будет депортирована в Украину после вступления решения суда в силу. У Бойко есть семь суток для обжалования решения, но жалобы от нее пока не поступало.

Депутат Госдумы Сергей Шаргунов направил запрос в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой опротестовать решение суда о депортации Елены Бойко. Шаргунов отметил, что в Украине Бойко "может ожидать расправа".

Елена Бойко (настоящая фамилия – Вищур) приехала в Россию в марте 2016 года для участия в телеэфирах в качестве "эксперта". Она неоднократно была гостем политических ток-шоу, где под аплодисменты аудитории критиковала власти Украины, в частности – президента страны Петра Порошенко, а также выражала поддержку боевикам "Л/ДНР".