России - морскую блокаду. Вероятная преемница Меркель опережает ее в политической жесткости Сегодня, 12:38 339 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Аннегрет Крамп-Карренбауэр долго называли "мини-Меркель", однако теперь она разрушает этот имидж

Аннегрет Крамп-Карренбауэр – наиболее вероятная преемница Ангелы Меркель на посту председателя Христианско-демократического союза Германии (ХДС) – выходит из политической тени своей знаменитой соратницы.

В преддверии выборов нового председателя партии, которые состоятся 8 декабря, 56-летняя Крамп-Карренбауэр все более активно обозначает свои политические позиции. За последние недели она дала несколько интервью немецким и международным СМИ, а 29 ноября вместе с другими кандидатами-соперниками выступила на партийной конференции в Дюссельдорфе.

До сих пор Крамп-Карренбауэр, нынешний генеральный секретарь ХДС, была известна под прозвищем "мини-Меркель", считаясь наиболее последовательной соратницей канцлера Германии и ее курса. Однако ее последние заявления свидетельствуют, что по многим вопросам немецкой и международной политической повестки Крамп-Карренбауэр занимает более жесткую позицию, чем Ангела Меркель.

Канцлер не примет участия в партийных выборах: 29 октября она заявила, что не будет снова выдвигать свою кандидатуру на пост председателя ХДС, а ее нынешний срок на посту главы правительства будет последним.

Теперь именно Крамп-Карренбауэр, многолетняя соратница Меркель, считается наиболее вероятной ее преемницей в ХДС, а возможно и во главе правительства Германии. Согласно опросу немецкого телеканала ZDF, около 33% партийцев считают, что она лучше других смогла бы представлять интересы обычных немцев (у конкурентов Крамп-Карренбауэр - менее 10%). А около трети сторонников ХДС полагают, что именно она заслуживает доверия (15% у ближайшего соперника, экс-главы партийной фракции в Бундестаге Фридриха Мерца).

НВ рассказывает о политических взглядах Аннегрет Крамп-Карренбауэр - в частности на те проблемы, в отношении которых возможная преемница Меркель готова действовать жестче нынешнего канцлера.

Отношения с Россией

Последние публичные заявления Крамп-Карренбауэр были сделаны на фоне обострения российской военной агрессии – после незаконного захвата Россией трех украинских кораблей и их экипажей вблизи Керченского пролива 25 ноября.

Этой темы нынешний генеральный секретарь ХДС коснулась в своих недавних интервью немецкому телеканалу ARD и международному агентству Reuters. В частности, она высказала мнение о том, что Германии следует проводить более жесткую политику по отношению к Москве. Мол, из-за недостаточно твердой позиции Берлина и его союзников Россия до сих пор позволяет себе шаги, подобные атаке судов ВМС Украины близ Азовского моря.

Фридрих Мерц, Аннегрет Крамп-Карренбауэр и Йенс Шпан - главные претенденты на пост лидера ХДС / Фото ЕРА

Теперь же, полагает Крамп-Карренбауэр, Германия вправе задействовать дополнительные экономические рычаги давления на РФ - в частности, пересмотреть проект использования газопровода Северный поток-2. Соратница Меркель заявила, что отказаться от его строительства было бы слишком радикальным шагом, однако предложила, к примеру, ограничить объемы природного газа, который Россия намерена поставлять в Германию по этому трубопроводу. Он уже строится и должен соединить российский портовый поселок Усть-Луга с немецким Грайфсвальдом.

Одним из ответов может быть, к примеру, запрет на вход в европейские или американские порты для российских судов

Кроме того, Крамп-Карренбауэр призвала к "четкому ответу", если тщательное разбирательство подтвердит, что Россия действовала в нарушение международного права и двусторонних договоров с Украиной. Среди возможных мер немецкий политик назвала блокирование западных портов для российских кораблей.

"Одним из ответов [на агрессию России] может быть, к примеру, запрет на вход в европейские или американские порты для российских судов, прибывающих из региона – из Азовского моря – до тех пор, пока ситуация с Украиной не будет разрешена", - заявила Крамп-Карренбауэр.

Миграционный кризис

Одной из главных причин падения рейтинга ХДС в Германии – как и личной популярности Ангелы Меркель – стал миграционный кризис последних лет, по отношению к которому канцлер изначально заняла максимально гуманистичную позицию. С 2015 года Германия приняла наибольшее количество беженцев среди всех европейских стран – более 1 млн человек.

Проблема их адаптации и бюджетные расходы, связанные с приемом мигрантов, вызвали недовольство многих немцев. На фоне снижения поддержки ХДС на парламентских выборах в 2017 году в Бундестаг впервые прошла ультраправая политсила Альтернатива для Германии, отличающаяся резкой антимиграционной риторикой.

Крамп-Карренбауэр является давней соратницей Меркель / Фото EPA

Комментируя эту проблему в интервью журналу Spiegel в феврале 2018-го, Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что не стала бы называть действия правительства ошибочными – мол, кризис беженцев был "беспрецедентной ситуацией и чрезвычайным вызовом для всех нас".

Однако за минувший год она не раз подчеркивала, что занимает более жесткую позицию в миграционном вопросе, чем Меркель. "Я многим ей обязана, и многое связывает нас. Но на некоторые вопросы у нас разные взгляды", - заявила Крамп-Карренбауэр в недавнем интервью Münchner Merkur, комментируя кризис беженцев. Она заявила, что считает этот вопрос одним из главных приоритетов своей политической повестки и намерена придерживаться более твердой линии, чем канцлер.

"Нам нужен разумный пограничный режим: транзитные центры, выборочная проверка документов, двусторонние соглашения для быстрой депортации [беженцев]", - привела примеры необходимых мер генсек ХДС.

Избиратели в ярости из-за того, что люди, приезжающие за помощью и защитой, лгут о своем возрасте и странах происхождения

Кроме того, в более ранней беседе с журналистами Spiegel она заявила о необходимости "фундаментально разъяснить, что означает интеграция и идентичность в нашей стране".

"Избиратели в ярости из-за того, что люди, приезжающие сюда [в Германию] за помощью и защитой, лгут о своем возрасте и странах происхождения", - признала соратница Меркель.

Кристина Дунц, автор недавней биографии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, также называет ее "более жесткой и консервативной, чем Меркель", по отношению к вопросу беженцев.

В комментарии NBC News Дунц напомнила, что такой позиции "мини-Меркель" придерживалась еще в свою бытность премьер-министром немецкой земли Саар, когда она заявляла, что семьи беженцев обязаны адаптироваться к немецким ценностям.

Оборонная политика Германии

Крамп-Карренбауэр полагает, что в сфере внешней и оборонной политики официальный Берлин должен прилагать больше усилий. "Этот месседж наверняка понравится президенту США Дональду Трампу, который неоднократно оказывал давление на немецкое правительство [и Меркель в частности], требуя увеличить расходы на оборону", - пишет агентство Reuters в своем материале по итогам интервью с Крамп-Карренбауэр.

Крамп-Карренбауэр выступает за увеличение оборонных расходов Германии / Фото ЕРА

"Европа, и в частности Германия, должна взять на себя большую ответственность, - убеждена политик. - Мы обязаны быть готовыми принять эту ответственность - и ее последствия для страны. Это означает, к примеру, что мы должны быть готовы тратить больше средств на оборону – как внутри Германии, так и за рубежом".

Выступая на партийной конференции 29 ноября вместе со своими соперниками внутри ХДС, Крамп-Карренбауэр также отметила, что Берлину следует взять на себя больше обязательств в рамках ЕС и НАТО. "Один из [актуальных] вопросов – сможем ли мы сохранить действенный мировой порядок?" – обозначила проблему политик.

Внутрипартийная политика

Вероятная преемница Ангелы Меркель на посту председателя ХДС прямо говорит о назревших переменах в партии, которую нынешний канцлер возглавляла 18 лет – с 2000 года.

Я убеждена, что мы пришли к той точке, когда партии необходимо больше внутренних дискуссий

Комментируя вопрос журналистов Spiegel о том, свела ли Меркель к нулю реальные политические дебаты внутри ХДС за это время, Крамп-Карренбауэр ответила: "Я убеждена, что мы пришли к той точке, когда партии необходимо больше внутренних дискуссий. Многие из прошлых решений ХДС принимала сгоряча, подчиняясь нормативной силе существовавших условий, - отметила политик. - Я хотела бы видеть более оживленные дебаты, к примеру относительно минимальной зарплаты […], и других вопросов, обсуждение которых длилось часами на прошлых партийных конвенциях".

Кроме того, в интервью Münchner Merkur Крамп-Карренбауэр предложила сделать более "видимыми" внутренние политические течения в ХДС. "У нас больше нет своего характерного "лица" у каждого крыла [внутри партии], как это было в начале 80-х, - отметила политик. – Над этим нужно работать. Подобное стоит поощрять и позволять".

Общие различия во взглядах с Меркель

С тех пор, как в феврале Крамп-Карренбауэр стала генеральным секретарем ХДС, ей множество раз пришлось реагировать на сравнения с Меркель.

Я не обращаю внимания на подобные ярлыки

"Я не обращаю внимания на подобные ярлыки", - прокомментировала Крамп-Карренбауэр свое прозвище "мини-Меркель" в интервью журналу Spiegel вскоре после избрания генсеком. Комментируя реплику журналистов о том, что эта должность "подобна синхронному плаванию с лидером партии [Меркель]", политик не без юмора ответила: "Если и есть вид спорта, который мне особенно не нравится, то это синхронное плавание. Разумеется, должна быть общая основа, чтобы наладить взаимопонимание между генеральным секретарем и лидером партии. Однако партия нуждается и в собственном лице".

С тех пор Крамп-Карренбауэр регулярно пытается дистанцироваться от Меркель, отметил в комментарии NBC News Штефан Маршалл, политолог из Университета Генриха Гейне в Дюссельдорфе.

Сама кандидат в преемники Меркель лишь смеется, когда ее называют политическим "клоном" канцлера.

"Я думаю, что люди видят меня подлинную, такой, какая я есть - с моими собственными идеями и стилем политики, - сказала Крамп-Карренбауэр в интервью NBC News. – У нас есть сходство с Ангелой Меркель, а есть вопросы, которые нас разделяют. И я демонстрирую это открыто и естественно, не создавая искусственных границ, потому что речь идет о [моем] характере и мировоззрении".