Трехлетние реформы Шойгу. РФ будет сложно осуществить запланированные изменения в армии — разведка Британии 22 января, 09:48 Сергей Шойгу (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

В ходе реализации планов министра обороны России Сергея Шойгу относительно масштабных изменений в структуре вооруженных сил страны-агрессора, скорее всего, будут трудности с укомплектованием и оснащением.

Об этом говорится в отчете Минобороны Великобритании за воскресенье, 22 января.

Там напомнили, что свои планы, представленные 17 января, Шойгу хочет реализовать в период между 2023 и 2026 годами. Они включают увеличение численности армии до 1,5 миллиона человек, что на 11% больше, чем ранее объявленные 1,35 млн.

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Также глава российского минобороны заявил о восстановлении Московского и Ленинградского военных округов, что является частичным возвращением к организации сил на западе России, как в советские времена. Так, новый армейский корпус хотят создать в Карелии, возле границы с Финляндией.

«Планы Шойгу свидетельствуют о том, что российское руководство с высокой вероятностью считает, что усиленная обычная военная угроза продлится еще много лет после нынешней войны в Украине. Однако у России, скорее всего, будут трудности с укомплектованием и оснащением запланированного расширения», — подытоживают британцы.

Анализируя трехлетние реформы Шойгу, в американском Институте изучения войны (ISW) говорили, что они могут создать серьезные угрозы соседним с РФ государствам, включая страны НАТО, и свидетельствуют о вероятной подготовке к затяжной войне против Украины. Аналитики считают, что РФ хочет создать условия для расширения и быстрого построения более сильной российской армии, однако способность страны-агрессора воплотить в жизнь масштабные планы остается под сомнением.