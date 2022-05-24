Опровергнут 7 лет назад. Роспропаганда вновь распространяет фейк об украинском деде Дуды 24 мая, 22:53 Цей матеріал також доступний українською Президент Польши Анджей Дуда (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Российская пропаганда вновь распространяет фейки об украинском деде польского президента Анджея Дуды. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

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«В русско- и польскоязычных сообщениях в соцсетях распространяется информация о якобы украинском происхождении польского президента Дуды», — сообщает ЦПД в Telegram.

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Пропагандисты утверждают, что Дуда — внук Михаила Дуды, украинского националиста и командира Украинской Повстанческой Армии, который воевал с поляками и участвовал в событиях на Волыни в 1943 году.

«Речь идет о том, что польский президент воспитан дедушкой в ​​духе «нацизма», и потому он поддерживает «украинских неонацистов», — добавили в ЦПД.

В центре подчеркивают, что этот фейк сам президент Польши опроверг еще 7 лет назад, а украинец Михаил Дуда не мог быть дедом Анджея Дуды, поскольку не имел детей, а также умер в 1950 году за 22 года до рождения президента Польши в 1972 году, поэтому не мог заниматься воспитанием польского лидера.

Также по данным ЦПД, настоящий дед польского лидера по отцовской линии, поляк Алоиз Дуда жил в Старом Сонче и умер в 1992 году.

«Очередная волна дезинформации обусловлена ​​визитом главы польского государства в Киев и направлена ​​на дискредитацию украинско-польских дружеских отношений», — говорится в сообщении.

Ранее пропагандисты РФ распространяли похожие фейки о дедах трех ключевых немецких политиков. Они заявляли, что дедом канцлера Олафа Шольца был Фриц фон Шольц, генерал вермахта Герхард Линднер был дедом министра финансов Кристиана Линда, а обергруппенфюрер СС Гартманн Лаутербахер был дедом министра здравоохранения Карла Лаутербаха.

Расследователи немецкого проекта Correctiv доказали, что все эти утверждения ложны, а источником этих фейков был «повар Путина» Евгений Пригожин.

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