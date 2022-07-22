Клоун ушел, а цирк остался. Роскосмос продолжает постить спутниковые снимки с угрозами Западу

22 июля, 14:33
Роскосмос попытался высмеять планы Запада по переходу на альтернативные виды энергетики (Фото:Роскосмос)

Роскосмос попытался высмеять планы Запада по переходу на альтернативные виды энергетики (Фото:Роскосмос)

Роскосмос продолжает позориться антизападной пропагандой, несмотря на увольнение его скандального руководителя Дмитрия Рогозина.

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На этот раз российская госкорпорация опубликовала у себя в Telegram-канале спутниковые снимки нефтяных и газовых месторождений РФ, намекая на энергетическую месть кремлевского режима странам, поддержавшим санкции за агрессию против Украины.

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Кроме того, в посте высмеиваются планы стран Запада по переходу на альтернативные виды энергетики.

«Мы же публикуем спутниковые снимки месторождений традиционной энергетики и напоминаем партнерам: зима близко», — пригрозили россияне.

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Ранее Роскосмос обнародовал у себя в соцсетях провокационный пост со спутниковым фото местапроведения саммита НАТО, намекнув на возможные удары по ним, однако тогда его главой біл еще Рогозин, известный своими неадекватными публичными заявлениями и завистливыми угрозами в адрес Илона Маска.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Энергетика Дмитрий Рогозин Российская пропаганда Роскосмос

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