Клоун ушел, а цирк остался. Роскосмос продолжает постить спутниковые снимки с угрозами Западу 22 июля, 14:33 Роскосмос попытался высмеять планы Запада по переходу на альтернативные виды энергетики (Фото:Роскосмос)

Роскосмос продолжает позориться антизападной пропагандой, несмотря на увольнение его скандального руководителя Дмитрия Рогозина.

На этот раз российская госкорпорация опубликовала у себя в Telegram-канале спутниковые снимки нефтяных и газовых месторождений РФ, намекая на энергетическую месть кремлевского режима странам, поддержавшим санкции за агрессию против Украины.

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Кроме того, в посте высмеиваются планы стран Запада по переходу на альтернативные виды энергетики.

«Мы же публикуем спутниковые снимки месторождений традиционной энергетики и напоминаем партнерам: зима близко», — пригрозили россияне.

Ранее Роскосмос обнародовал у себя в соцсетях провокационный пост со спутниковым фото местапроведения саммита НАТО, намекнув на возможные удары по ним, однако тогда его главой біл еще Рогозин, известный своими неадекватными публичными заявлениями и завистливыми угрозами в адрес Илона Маска.

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