«Фейки о войне в Украине». В РФ заблокировали Google news 24 марта, 03:14 Цей матеріал також доступний українською Google news якобы давал доступ к «неправдивой» информации (Фото:cottonbro/pexels)

Роскомнадзор заблокировал в России доступ к агрегатору новостей Google news. Причина — «доступ к публикациям с фейками» о войне России против Украины.

Об этом сообщает Интерфакс.



«Упомянутый американский новостной интернет-ресурс обеспечивал доступ к многочисленным публикациям и материалам, содержащим недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции на территории Украины», — говорится в сообщении ведомства страны-агрессора.

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Также, Роскомнадзор повторно внес в реестр заблокированных СМИ как минимум три независимых, уже ранее заблокированных издания — Медузу, Бумагу и TJournal.

Ранее в России заблокировали телеканала Euronews, а также его сайт.

С начала полномасштабной войны, которую Россия развернула в Украине 24 февраля, Роскомнадзор заблокировал сайты многих независимых СМИ. Еще несколько российских СМИ объявили об остановке работы из-за закона о «фейках», который, в частности, запрещает называть войну в Украине войной. По данным проекта Роскомсвобода, всего с начала войны было заблокировано более 500 различных ресурсов.

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