Россия денонсирует Договор об обычных вооруженных силах в Европе. О выходе заявляли еще восемь лет назад 10 мая, 12:27 Штаб-квартира МИД РФ в Москве (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Россия денонсирует Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), который подписала в 1990 году в Париже и о полном выходе из которого заявила еще в 2015-м.

Диктатор Владимир Путин издал соответствующее распоряжение в среду, 10 мая.



Он назначил замглавы МИД РФ Сергея Рябкова своим представителем при рассмотрении вопроса о денонсации в Госдуме и Совете федерации.



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Россия приостановила участие в договоре еще в 2007 году в знак протеста против раскритикованного Москвой расширения НАТО на восток, однако участвовала в заседаниях общей консультативной группы.

А в марте 2015-го полностью из него вышла и участие в договоре оставалось формальным. Москва заявила, что не будет участвовать в заседаниях группы по договору и попросила представлять ее интересы там Беларусь. В то же время тогда в МИД РФ заявили, что не откажутся от диалога о контроле за обычными вооружениями в Европе.



ДОВСЕ подписали в 1990 году страны-члены НАТО и Варшавский пакт. Он устанавливал равновесие обычных вооруженных сил стран-участниц на более низком уровне и ограничивал возможности размещения обычных вооружений вдоль линии столкновения между блоками.