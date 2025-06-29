Пять российских аэропортов приостановили работу

29 июня, 01:46
Аэропорт Саратова Гагарин (Фото: ru.wikipedia.org)

В ночь на 29 июня Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и отправку гражданских рейсов в пяти аэропортах России — в Волгограде, Пензе, Саранске, Саратове (аэропорт Гагарин) и Элисте.

Об этом сообщают росСМИ.

По официальной информации, эти меры направлены на обеспечение безопасности полетов гражданских воздушных судов. Экипажи, диспетчеры и службы аэропортов были приведены в состояние повышенной готовности.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Аэропорт Россия

