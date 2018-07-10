Рос в буддистском монастыре и был волонтером. Что известно о тренере детей, спасенных из пещеры в Таиланде

25-летнего Эйка Джантавонга осуждают за безрассудство, но восхищаются тем, что он смог поддержать детей в экстремальной ситуации

10 июля была завершена спасательная операция в затопленной пещере Кхао Луанг в Таиланде - одним из последних спасли 25-летнего тренера молодежной футбольной команды Дикие кабаны Экапола Эйка Джантавонга.

НВ рассказывает, что о нем известно.

В высшей степени безрассудный поступок

Экапола Эйка Джантавонга, который повел детей в пещеру, где они оказались в ловушке, многие критиковали за в высшей степени безрассудный поступок, пишет CNN.

Критики подчеркивают, что нельзя ожидать от взрослого, которому поручили заботу о 12 детях, что он возглавит экспедицию в опасную сеть запрещенных подземных тоннелей, которые, как известно, в это время года затапливает.

Однако те, кто знает Джантавонга лично, называют его очень хорошим человеком и считают, что его судят несправедливо и неточно.

Сам тренер уже извинился перед родителями в записке, которую он передал из пещеры вместе с записками детей.

"Дорогие родители всех детей. Все дети в порядке. Есть люди, которые очень хорошо заботятся о них. Я обещаю, что позабочусь о детях, насколько смогу. Спасибо за вашу поддержку. Я очень извиняюсь перед родителями", - написал он.

В ответ родители написали ему, что не обвиняют в случившемся, просят не винить себя и ждут их спасения из пещеры.

Мальчик, оставшийся сиротой, и бывший монах

Двоюродная сестра Экапола Джантавонга Тхамма Кантавонг, которая называет себя его теткой из-за разницы в возрасте, рассказала, что у него было непростое детство.

"Его мать умерла, когда он был еще очень мал, а отец - когда ему было всего 10 лет, - говорит она, - его единственный брат тоже умер в очень раннем возрасте".

На фото Экапол Эйк Джантавонг (в центре) вместе с отцом, матерью и младшим братом / Фото: CNN

Из-за этого Эйк, как и многие дети-сироты в Таиланде, переехал из дома в Мае Сай, где прошло его детство, чтобы стать буддистским монахом в близлежащей провинции Лампхун.

Он оставался на попечении монастыря большую часть следующих десяти лет, лишь изредка возвращаясь в родной город, чтобы увидеться с бабушкой.

По словам Тхаммы Кантавонг, которая в это время нечасто видела Экапола Джантавонга, для него это был трудный период.

Возвращение на родину и готовность помогать

После достижения 20-летнего возраста Эйк Джантавонг вернулся в Мае Сай. Хотя он больше не был монахом, он поддерживал связи с храмами города, помогал в ремонте и осуществлял религиозные практики.

Тхамма Кантавонг считает, что из-за своей веры ее племянник был готов помогать другим, и отмечает, что он не ел в первые дни в пещере и делил свою еду между детьми. По мнению Кантавонг, самоотверженность Эйка помогла сохранить жизнь детей в течение первых девяти мучительных дней, прежде чем их нашли.

СМИ писали, что Эйк Джантавонг, находясь с мальчиками в пещере, учил их медитировать, чтобы они сохраняли энергию и спокойствие.

Тренер Эйк и футбольная команда

"Он любит футбольную команду. Куда бы он ни пошел, кто-то из детей всегда с ним, - рассказала Кантавонг, - Их родители доверяют ему, поэтому он мог уходить куда-то с мальчиками".

По словам Кантавонг, хотя Эйк организовывает и проводит несколько тренировок в неделю для младшей команды Диких кабанов, он получает лишь небольшую стипендию. "Он не мотивирован деньгами, - говорит она, - он делает это, потому что любит футбол и работу с детьми".

Кантавонг утверждает, что Эйк не мог бы сознательно сделать что-либо, что могло бы навредить детям. "Он очень хороший человек, любит детей, заботится о детях, он очень усерден и всегда добровольно помогает другим, - говорит она, - он всегда говорит очень вежливо".

Когда их младшие товарищи пропали 23 июня, футбольный клуб Дикие кабаны приостановил тренировки, посчитав, что играть в футбол в такое время было бы неуместно. После того, как начало спасательных работ оказалось успешным, главный тренер клуба Ноппарат Кантавонг предложил команде собраться вместе, чтобы продемонстрировать единство со спасателями.

Первая тренировка Диких кабанов со времени пропажи в пещере их младших товарищей / Фото: CNN

Во время ранней вечерней тренировки члены старшей команды говорили о своей любви и уважении к тренеру младшей команды. Они вспоминали о том, как он отказывался от своего личного времени, чтобы помочь организовать мероприятия для детей.

"Тренер Эйк - это тип человека, который любит всех детей, - говорит 17-летний Каехае Лахуна, - после окончания тренировки, он всегда привозил всех младших детей домой, чтобы убедиться, что они в безопасности. Он хорошо заботится о детях и очень любит их баловать".

Тренировки команды проходят в тени гор, в которых расположены пещеры. Как правило, младшая команда заканчивает тренировку перед тем, как старшая команда выходит на поле. Лахуна был среди игроков, которые все еще тренировались в субботу, 23 июня, когда встревоженные родители начали звонить главному тренеру, чтобы спросить, знает ли он, где их дети.

"Когда мы впервые услышали, что они пропали без вести в пещерах, я и около 10 других старших членов команды бросились в горы, чтобы искать их. Мы были первыми людьми там, - говорит Лахуна, - мы ждали их у входа в пещеру до 4 утра следующего дня".

Паннавит Йонгхам, тренер старшей команды, который присоединился к поискам позже в тот же вечер, говорит, что все, кто связан с Дикими кабанами, поддерживают тренера Эйка с первого дня спасательной операции.

"Когда он уйдет, все будет так же, мы будем его поддерживать, ничего не изменится", - говорит Йонгхам.

Помощь в храмах и велосипедные прогулки с детьми

В буддистском храме за домом тетки Эйка на краю северной границы Таиланда с Мьянмой, члены сообщества надеются, что Эйк снова будет разъезжать по городку на велосипеде и водить детей на прогулки на природу.

Бывший монах, который назвался Джеем, описал его как активную часть жизни в Мае Сай.

Бывший монах Джей, который помогает расписывать колонны храма, говорит, что хорошо знает Эйка / Фото CNN

"Он всегда с детьми на велосипедных прогулках по холмам", - говорит Джей, который сейчас художник и помогает расписывать декоративные внутренние колонны храма.

Как и Джей, Эйк тоже волонтер, который помогает разным храмам в городе.

"Он известный парень. Хороший парень, - говорит Джей, - Он много помогает нам".

Кантавонг говорит, что контактировала с властями и надеется, что снова увидит Эйка в ближайшие дни. Она также благодарит команду спасателей и представителей тайских военно-морских сил, один из которых погиб во время спасательной операции.

По словам Кантавонг, она не знает, почему ее племянник вошел в пещеру, и предполагает, что мальчики могли искать тень после долгого катания на велосипедах в летнюю жару. Она знает, что некоторые люди всегда будут считать его ответственным за случившееся, но надеется и на прощение. "Я думаю, иностранцы и таиландцы будут достаточно добры, чтобы обрадоваться его возвращению. Он очень хороший человек", - говорит женщина.

Перевод НВ