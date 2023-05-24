Выборы президента США: соперник Трампа должен объявить об участии в гонке 24 мая, 05:03 Рон ДеСантис (Фото:REUTERS/Marco Bello)

Губернатор от штата Флорида Рон ДеСантис 24 мая должен объявить о своем участии в выборах президента США 2024 года от республиканцев.



Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что политик подаст в Федеральную избирательную комиссию документ о своем выдвижении.

Рон ДеСантис станет главным соперником бывшего главы Белого дома Дональда Трампа в борьбе во время праймериз от Республиканской партии.

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В ноябре 2022 года о своей кандидатуре на президентских выборах в 2024-м объявил лидер республиканцев Дональд Трамп.

Президент США Джо Байден официально объявил, что идет на второй срок и будет выдвигать свою кандидатуру на выборах в 2024 году 25 апреля.

23 мая сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Тим Скотт объявил о своем намерении принять участие в выборах президента США 2024 года.