Выборы президента США: соперник Трампа должен объявить об участии в гонке
Рон ДеСантис (Фото:REUTERS/Marco Bello)
Губернатор от штата Флорида Рон ДеСантис 24 мая должен объявить о своем участии в выборах президента США 2024 года от республиканцев.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что политик подаст в Федеральную избирательную комиссию документ о своем выдвижении.
Рон ДеСантис станет главным соперником бывшего главы Белого дома Дональда Трампа в борьбе во время праймериз от Республиканской партии.
В ноябре 2022 года о своей кандидатуре на президентских выборах в 2024-м объявил лидер республиканцев Дональд Трамп.
Президент США Джо Байден официально объявил, что идет на второй срок и будет выдвигать свою кандидатуру на выборах в 2024 году 25 апреля.
23 мая сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Тим Скотт объявил о своем намерении принять участие в выборах президента США 2024 года.