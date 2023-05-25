Трампизм без Трампа. Губернатор Флориды Рон ДеСантис хочет идти в президенты США от республиканцев: кто он и что думает об Украине
Рон ДеСантис ранее трижды избирался в Палату представителей США, а сейчас второй срок подряд работает губернатором Флориды (Фото:REUTERS/Marco Bello)
44-летний губернатор штата Флорида Рон ДеСантис, самый сильный конкурент Дональда Трампа в рядах Республиканской партии, официально объявил о своем решении бороться за право представлять республиканцев на выборах президента США.
Чтобы принять участие в президентской гонке в ноябре 2024 года, Рону ДеСантису придется сначала выиграть республиканские праймериз. Это будет непросто: сейчас Дональд Трамп, несмотря на все судебные тяжбы, значительно опережает всех вероятных конкурентов в Республиканской партии.
Согласно обнародованному в мае опросу Morning Consult, симпатии республиканских избирателей в США относительно возможных кандидатов в президенты от их партии сейчас распределяются так:
- 61% поддерживают выдвижение Дональда Трампа;
- 18% - губернатора Флориды Рона ДеСантиса;
- 6% - бывшего вице-президента Трампа Майка Пенса (официально еще не выдвигал свою кандидатуру);
- 4% - бывшую представительницу США в ООН и экс-губернатора Южной Каролины Никки Хейли;
- 4% - предпринимателя Вивека Рамасвами.
Именно губернатор Флориды имеет самые высокие шансы составить конкуренцию Трампу, уголовное дело в отношении которого может непредсказуемо повлиять на выборы.
Правда, старт предвыборной кампании ДеСантиса превратился в хаос: его попытка рассказать о своей кандидатуре онлайн через Twitter Spaces с участием Илона Маска привела к срыву трансляции. В штабе ДеСантиса объяснили это попытками сотен тысяч пользователей одновременно подключиться к событию — мол, его идея баллотироваться в президенты «вызвала столько энтузиазма, что он буквально разорвал интернет».
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