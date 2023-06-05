Легион Свобода России обратился к Пригожину с требованием освободить российского полковника, который обстрелял «вагнеровцев»

5 июня, 16:24
Поделиться:
Роман Винивитин (Фото:Скриншот видео пресс-службы Евгения Пригожина / Telegram)

Роман Винивитин (Фото:Скриншот видео пресс-службы Евгения Пригожина / Telegram)

Бойцы легиона Свобода России обратились к главарю ЧВК Вагнера Евгению Пригожину с просьбой освободить из плена подполковника ВС РФ Романа Винивитина.

Они предлагают обменять его на несколько российских оккупантов, которые находятся в украинском плену.

«В качестве жеста доброй воли, мы предлагаем обменять его на несколько бойцов ВС РФ, взятых нами в плен во время освободительных боев в Белгородской области», — заявил он.

Видео дня

Ответа от российских оккупантов пока не поступало.

Ранее российские оккупанты опубликовали видео с Винивитиным. Там он говорит, что обстрелял автомобиль «вагнеровцев» во время того, как они отходили из города.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Частная военная компания Вагнера Евгений Пригожин Война России против Украины Легион Свобода России

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X