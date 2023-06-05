Легион Свобода России обратился к Пригожину с требованием освободить российского полковника, который обстрелял «вагнеровцев» 5 июня, 16:24 Роман Винивитин (Фото:Скриншот видео пресс-службы Евгения Пригожина / Telegram)

Бойцы легиона Свобода России обратились к главарю ЧВК Вагнера Евгению Пригожину с просьбой освободить из плена подполковника ВС РФ Романа Винивитина.

Они предлагают обменять его на несколько российских оккупантов, которые находятся в украинском плену.

«В качестве жеста доброй воли, мы предлагаем обменять его на несколько бойцов ВС РФ, взятых нами в плен во время освободительных боев в Белгородской области», — заявил он.

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Ответа от российских оккупантов пока не поступало.

Ранее российские оккупанты опубликовали видео с Винивитиным. Там он говорит, что обстрелял автомобиль «вагнеровцев» во время того, как они отходили из города.