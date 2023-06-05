«Обмен» подполковника ВС РФ: бойцы РДК заявили, что передали Украине всех пленных российских военных 5 июня, 17:01 Роман Веневитин (Фото:скриншот видео пресс-службы Евгения Пригожина / Telegram)

Бойцы Русского добровольческого корпуса заявили, что передали Украине всех пленных военных страны-агрессора России для обмена на украинских защитников.

В Telegram-канале РДК в понедельник, 5 июня, сообщается, что российских военных обменяют «в соответствии с официальной процедурой» и что командир РДК давал такое обещание на видео.



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«Если представитель Легиона Свобода России с позывным Цезарь обладает собственными пленными, он, безусловно, вправе вести переговоры об их обмене», — прокомментировали в РДК заявление Цезаря об обмене российского подполковника Романа Веневитина.

Ранее Легион Свобода России обратился к главарю так называемой ЧВК Вагнера Евгению Пригожину и предложил обменять российского подполковника на несколько российских военных, «взятых в плен во время освободительных боев в Белгородской области».

Перед этим пресс-службе Пригожина опубликовала видео допроса якобы пленного Веневитина — командира 72-й мотострелковой бригады страны-агрессора. На видео российский подполковник утверждает, что приказал разоружить группу быстрого реагирования «вагнеровцев» и пьяным обстрелял машину, в которой были террористы.

Пресс-служба Пригожина также публиковала рапорт, в котором сказано, что «вагнеровцы» начали перестрелку с военными минобороны РФ возле села Семигорье недалеко от Бахмута Донецкой области. Это якобы произошло 17 мая, когда боевики выяснили, что российские военные «минируют пути» отступления для Вагнера. Когда же наемники попытались разминировать дорогу, то их якобы обстреляли российские войска, повредив автомобиль Урал, о котором говорил Веневитин.

1 июня российские добровольцы объявили об очередном рейде в Белгородской области страны-агрессора.

4 июня они снова заявили, что с боями заходят в пригород Шебекино Белгородской области.

Также добровольцы обратились к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову и заявили, что «в качестве жеста доброй воли» «готовы отдать» ему пленных российских солдат за возможность пообщаться с ним лично, «обсудить текущую ситуацию в регионе» и будущее России в целом.

Гладков не явился на встречу в Новой Таволжанке для обмена пленных. Бойцы заявили о намерении передать российских пленных, взятых во время рейдов в Белгородскую область, в обменный фонд Украины.