Пригожин заявил, что «вагнеровцы» якобы взяли в плен подполковника армии РФ

5 июня, 07:48
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Роман Веневитин (Фото:Скриншот видео Пресс-служба Пригожина/Telegram)

Роман Веневитин (Фото:Скриншот видео Пресс-служба Пригожина/Telegram)

Пресс-служба главаря ЧВК Вагнера в воскресенье вечером, 5 июня, Евгения Пригожина опубликовала видео допроса боевиками подполковника, командира 72-й мотострелковой бригады Романа Веневитина. Его якобы взяли в плен.

На кадрах у него повреждена переносица, вопросы ему задают в полуподвальном помещении. Веневитин признается, что приказал разоружить группу быстрого реагирования ЧВК Вагнера и пьяным обстрелял машину, в которой были террористы.

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Он заявил, что сделал это «из-за личной неприязни», а на вопрос, как можно охарактеризовать его действия, ответил: «Виноват».

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«Держите вишенку на торте, чтобы не оставалось никаких сомнений», — прокомментировал видео с Веневитиным Пригожин в ответ на вопрос о конфликте с подразделениями минобороны РФ.

Перед этим пресс-служба Пригожина опубликовала рапорт, в котором сказано, что  «вагнеровцы» начали перестрелку с военными минобороны РФ возле села Семигорье недалеко от Бахмута. Это якобы произошло 17 мая, когда боевики выяснили, что те «минируют пути» отступления для ЧВК Вагнера. Когда же наемники попытались разминировать дорогу, то их якобы обстреляли российские войска, повредив автомобиль Урал, о котором говорит Веневитин.

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1 июня замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что у боевиков ЧВК Вагнера не получается выйти из-под Бахмута: они заметили «подозрительную активность» и нашли «десятки взрывных устройств». По ее словам, «вагнеровцы» перенесли дату вывода с 1 июня на 10 число, а ВСУ сохраняют контроль над юго-западными окраинами города.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Плен Минобороны РФ Допрос Частная военная компания Вагнера Евгений Пригожин

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