Министра транспорта РФ Романа Старовойта нашли застреленным сразу после увольнения

Бывшего министра транспорта РФ и экс-губернатора Курской области Романа Старовойта нашли мертвым в автомобиле с огнестрельным ранением . Главная версия следствия — самоубийство, заявили в понедельник, 7 июля, в Следственном комитете РФ.

Тело Старовойта нашли в подмосковном Одинцово.

Пропагандистский Telegram-канал Shot сообщил, что Старовойт покончил с собой недалеко от своей припаркованной машины Tesla из наградного пистолета, который он получил от МВД в 2023-м году за «содействие в выполнении заданий».

Как пишет Медиазона, об отставке Старовойта стало известно 7 июля утром. В Кремле не указали причину, по которой российский диктатор Владимир Путин уволил его из Минтранса. Исполняющим обязанности министра назначили бывшего губернатора Новгородской области Андрея Никитина.

Агентство писало, что отставка может быть связана с перспективой уголовного дела против Старовойта из-за коррупции при строительстве защитных сооружений в Курской области.

Forbes со ссылкой на источник утверждает, что Старовойт застрелился более суток назад.

Старовойт возглавил Минтранс в мае 2024 года. До этого он был губернатором Курской области.

Российские Telegram-каналы сообщают, что показания против бывшего губернатора Курской области Романа Старовойта дал Алексей Смирнов — экс-исполняющий обязанности главы региона, который фигурирует в деле о хищении средств, выделенных на строительство оборонных сооружений. По версии Shot, Старовойту могло грозить до 20 лет колонии по уголовному делу по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 4 ст. 160 (растрата).