«В РФ будет очень „веселая“ заваруха». Как Пригожин готовится к постпутинской России и кто сменит диктатора — интервью NV с Романом Попковым 4 апреля, 18:17 Эксклюзив NV Глава ЧВК Вагнера Евгений Пригожин (крайний слева) и диктатор Владимир Путин (по центру) (Фото:REUTERS/Misha Japaridze/Pool/File Photo)

На днях имя Романа Попкова стало известно из-за информации в российских Telegram-каналах о том, что журналист якобы «завербовал» Дарью Трепову, которая принесла на «творческий вечер» Татарского взрывчатку в статуэтке.

Вскоре Попков заявил, что не имеет отношения к убийству пропагандиста Владлена Татарского в Санкт-Петербурге.

Radio NV пообщалось с Попковым, чтобы узнать, что он думает о войне, будущем России и диктаторе Владимире Путине.

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— Есть какая-то маниакальная вера российской оппозиции в ненасильственное сопротивление. Сейчас мы видим, как все радикализируется. По крайней мере, нам так кажется из Украины, когда мы смотрим на Россию. В том числе так называемая частичная мобилизация на это влияет, потому что тем диванным патриотам, которые у телевизоров кричали «убить хохлов», сейчас нужно взять ружья. Верите ли вы в вооруженное сопротивление на территории России?