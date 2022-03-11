Мемориал памяти жертв Холокоста приостановил партнерство с Романом Абрамовичем

11 марта, 01:34
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Роман Абрамович попал под британские санкции из-за войны в Украине (Фото:REUTERS/Olivia Harris/File Photo)

Роман Абрамович попал под британские санкции из-за войны в Украине (Фото:REUTERS/Olivia Harris/File Photo)

Мемориал памяти жертв Холокоста Яд Вашем сообщил о приостановке стратегического партнерства с российским олигархом Романом Абрамовичем, против которого Великобритания ввела санкции.

«В свете последних событий Яд Вашем принял решение приостановить стратегическое партнерство с господином Романом Абрамовичем», — говорится в сообщении на сайте мемориала, который находится в Иерусалиме.

New York Times пишет, что Яд Вашем объявил о стратегическом партнерстве 22 февраля — за два дня до начала российского вторжения в Украину.

19 марта Великобритания ввела санкции против семи российских олигархов на фоне развязанной РФ войны против Украины, в частности, против владельца британского футбольного клуба Челси Романа Абрамовича. Санкции включают заморозку активов, запрет на сделки с британскими физическими и юридическими лицами, запрет на поездки.

Незадолго до введения санкций Абрамович объявил о намерении продать Челси. Он заявлял, что вырученные деньги направит на помощь Украине.

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Редактор: Татьяна Литвинчук

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Теги:   Израиль Роман Абрамович Война России против Украины

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